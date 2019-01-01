Стаховский не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Ньюпорте

Украинский теннисист покинул последний в этом сезоне травяной турнир.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил в первом круге турнира серии АТР-250 в Ньюпорте (США). Соперником украинца был Рамкумару Раманатану из Индии.

Ньюпорт. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) - Рамкумару Раманатану (Индия) - 7:5, 6:7 (6), 2:6.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут.

За это время Стаховский выполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Теннисист из Индии, в свою очередь, сделал 5 эйсов, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.

Отметим, что турнир в Ньюпорте - последний в сезоне на траве.

Напомним, ранее сообщалось, что Илья Марченко покинул турнир в Нур-Султане.