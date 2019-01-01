Стаховский не смог пробиться во второй круг турнира ATP в Ньюпорте
Украинский теннисист покинул последний в этом сезоне травяной турнир.
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уступил в первом круге турнира серии АТР-250 в Ньюпорте (США). Соперником украинца был Рамкумару Раманатану из Индии.
Ньюпорт. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) - Рамкумару Раманатану (Индия) - 7:5, 6:7 (6), 2:6.
Матч продолжался 2 часа и 8 минут.
За это время Стаховский выполнил 5 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки и выиграл 2 гейма на приеме. Теннисист из Индии, в свою очередь, сделал 5 эйсов, столько же раз ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 3 брейк-поинта.
Отметим, что турнир в Ньюпорте - последний в сезоне на траве.
Напомним, ранее сообщалось, что Илья Марченко покинул турнир в Нур-Султане.
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