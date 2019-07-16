Серена Уильямс: Я приложила немало усилий, чтобы выйти в финал Уимблдона

Американка вновь почувствовала себя конкурентоспособной.

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс подвела итоги своего выступления на Уимблдоне.

Читай также: Медицинские технологии: Серена Уильямс поделилась секретом своих выступлений

“Чтобы оказаться в финале турнира Большого шлема, мне необходимо было приложить немало усилий.

Не могу сказать, что я переживала напряжение или супернапряжение, но после Уимблдона я поняла, что до сих пор являюсь конкурентоспособной, иначе я не смогла бы выйти в финал.

С точки зрения возвращения на корт я все делаю правильно. Мое колено в порядке, чему я очень рада. Я счастлива вернуться и продолжать играть на высоком уровне“, - приводит слова Уильмс-младшей Tennis World USA.

Напомним, в финале Серена в двух сетах уступила румынке Симоне Халеп.