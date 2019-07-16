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Серена Уильямс: Я приложила немало усилий, чтобы выйти в финал Уимблдона

Комментариев: 2
Американка вновь почувствовала себя конкурентоспособной.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс подвела итоги своего выступления на Уимблдоне.

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“Чтобы оказаться в финале турнира Большого шлема, мне необходимо было приложить немало усилий.

Не могу сказать, что я переживала напряжение или супернапряжение, но после Уимблдона я поняла, что до сих пор являюсь конкурентоспособной, иначе я не смогла бы выйти в финал.

С точки зрения возвращения на корт я все делаю правильно. Мое колено в порядке, чему я очень рада. Я счастлива вернуться и продолжать играть на высоком уровне“, - приводит слова Уильмс-младшей Tennis World USA.

Напомним, в финале Серена в двух сетах уступила румынке Симоне Халеп.

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Теги: теннис, Серена Уильямс, Уимблдон
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  16.07.2019, 21:04
Оценка:  0
гость
20:14 Да уж. Симона разделала её под орех, также как и Свитолину. И той и другой отдав всего по 4 гейма.
Boxerogos    16.07.2019, 20:14
Оценка:  0
Boxerogos
Даже секретные анаболики не помогли пожилой обезьяне.Какая трагедия!)))))))))))))
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