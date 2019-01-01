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Федерер - после пятичасового финала: Я показал людям, что в 37 еще не все кончено

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Роджер в хорошем настроении, несмотря на проигранный финал.
Роджер Федерер / Getty Images
Роджер Федерер / Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер высказался касательно проигрыша в финальном поединке Уимблдона первому номеру рейтинга Новаку Джоковичу в пятичасовом матче.

"Верю, что показал пример остальным, что 37 лет - это еще не конец (смеется). Я выложился на все 100%, полностью отдал себя, мне нужно будет время, что восстановиться физически. Ну, я хотя бы еще на ногах стою", - отметил Роджер после матча.

Отметим, что Джокович в личных встречах с Роджером лидирует со счетом 26-22.

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