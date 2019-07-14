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Джокович переиграл Федерера в пятичасовом финале Уимблдона

Комментариев: 2
Серб по количеству уимблдонских титулов сравнялся с Бьорном Боргом.
Новак Джокович и Роджер Федерер
Новак Джокович и Роджер Федерер
Getty Images

В рамках финала Уимблдона сербский теннисист Новак Джокович в тяжелейшем поединке переиграл швейцарского теннисиста Роджера Федерера, защитив титул, выигранный в 2018 году.

Первая ракетка мира нанес поражение третьей ракетке в пяти сетах - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 12:12 (7:3). Интересно, что впервые в истории решающего матча Уимблдона был сыгран тай-брейк. Данное правило было введено в 2019 году.

Продолжительность игры составило 4 часа 55 минут - это самый длинный финал Уимблдона в истории мужского одиночного разряда. Новак выполнил 10 раз подач навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Федерер совершил 25 эйсов, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13.

Отметим, что Джокович в личных встречах с Роджером лидирует со счетом 26-22.

Заметим, что для Новака этот титул Уимблдона стал пятым. До этого он побеждал в 2011, 2014-15 и 2018 годах.

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.07.2019, 23:45
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гость
Роджер величайший из великих. Просто инопланетянин в 37 лет такой матч. Тут два победителя в нем должно было быть.
гость  (аноним)  14.07.2019, 23:06
Оценка:  0
гость
Почему в теннисе не бывает ничьих.
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