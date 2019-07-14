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Стаховский выступит в основной сетке турнира в Ньюпорте

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Сергей Стаховский выступит на соревнованиях в четвертый раз в карьере.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
lta.org.uk

Украинец Сергей Стаховский примет участие на турнире Hall of Fame Open в Ньюпорте (США), который будет проходить с 15 по 21 июля.

В первом круге турнира Стаховский встретится с теннисистом, преодолевшим квалификацию.

В парном разряде наш спортсмен сыграет в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом. Пара встретится со вторыми сеяными - дуэтом Артемом Ситаком (Новая Зеландия)/Йонатаном Эрлихом (Израиль).

Выступление Стаховского в Ньюпорте станет четвертым в карьере. 

Ранее Стаховский вышел из Совета игроков ATP.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.07.2019, 15:46
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гость
В гостинице номер может и не брать. В тот же день уезжать
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