Стаховский выступит в основной сетке турнира в Ньюпорте

Сергей Стаховский выступит на соревнованиях в четвертый раз в карьере.

Украинец Сергей Стаховский примет участие на турнире Hall of Fame Open в Ньюпорте (США), который будет проходить с 15 по 21 июля.

В первом круге турнира Стаховский встретится с теннисистом, преодолевшим квалификацию.

В парном разряде наш спортсмен сыграет в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом. Пара встретится со вторыми сеяными - дуэтом Артемом Ситаком (Новая Зеландия)/Йонатаном Эрлихом (Израиль).

Выступление Стаховского в Ньюпорте станет четвертым в карьере.

Ранее Стаховский вышел из Совета игроков ATP.