Стаховский выступит в основной сетке турнира в Ньюпорте
Сергей Стаховский выступит на соревнованиях в четвертый раз в карьере.
Украинец Сергей Стаховский примет участие на турнире Hall of Fame Open в Ньюпорте (США), который будет проходить с 15 по 21 июля.
В первом круге турнира Стаховский встретится с теннисистом, преодолевшим квалификацию.
В парном разряде наш спортсмен сыграет в дуэте с испанцем Марселем Гранольерсом. Пара встретится со вторыми сеяными - дуэтом Артемом Ситаком (Новая Зеландия)/Йонатаном Эрлихом (Израиль).
Выступление Стаховского в Ньюпорте станет четвертым в карьере.
Полная версия правил