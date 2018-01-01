Надаль - Федерер: прогноз и ставки букмекеров на полуфинал Уимблдона

Букмекеры определили фаворита в полуфинале турнира Большого Шлема.

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль выиграли свои четвертьфинальные матчи и встретятся в полуфинале Уимблдона.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является испанский теннисист. Так, в компании Parimatch ставки на победу Надаля принимаются с коэффициентом 1.70, в то время как успех Федерера оценили в 2.21.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Рафы оценили в 1.73, а победу швейцарца - в 2.10

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Надаля - 1.72, победа Федерера - 2.10.

Матч Надаль - Федерер состоится завтра, 12-го июля, в 15:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео трансляция поединка.

Напомним, Федерер победил японца Кэя Нисикори, а Надаль оказался сильнее Сэма Куэрри из США.