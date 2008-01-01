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Надаль: Здорово, что мы с Федерером все еще в спорте

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Теннисисты впервые с 2008 года встретятся на Уимблдоне.
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
Getty Images

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий полуфинал Уимблдона, где он сыграет против швейцарца Роджера Федерера.

“Играть против Роджера - это всегда уникально. Я очень рад, что спустя 11 лет мы снова сыграем друг против друга на этом корте.

С каждым годом у нас все меньше шансов провести матч, но мы оба все еще в спорте. Здорово, что у меня есть возможность снова сыграть с ним.

Надеюсь, и после завтрашнего матча у нас будут новые шансы“, - сказал испанец.

Напомним, матч Надаль - Федерер состоится завтра, 11-го июля, в 15:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео трансляция поединка.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Уимблдон
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Источник: www.afp.com

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