Надаль: Здорово, что мы с Федерером все еще в спорте

Теннисисты впервые с 2008 года встретятся на Уимблдоне.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий полуфинал Уимблдона, где он сыграет против швейцарца Роджера Федерера.

“Играть против Роджера - это всегда уникально. Я очень рад, что спустя 11 лет мы снова сыграем друг против друга на этом корте.

С каждым годом у нас все меньше шансов провести матч, но мы оба все еще в спорте. Здорово, что у меня есть возможность снова сыграть с ним.

Надеюсь, и после завтрашнего матча у нас будут новые шансы“, - сказал испанец.

Напомним, матч Надаль - Федерер состоится завтра, 11-го июля, в 15:00 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео трансляция поединка.