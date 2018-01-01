Надаль первым квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Испанский теннисист сыграет на турнире в ноябре.

Рафаэль Надаль стал первым теннисистом, который квалифицировался на Итоговый турнир ATP. Соревнования пройдут в Лондоне с 10 по 18 ноября.

Испанец гарантировал себе место на турнире после победы в четвертьфинале Уимблдона.

Итоговый турнир ATP традиционно завершает теннисный сезон. В прошлом сезоне победителем стал Александр Зверев, который в финале в двух сетах обыграл Новака Джоковича.

Отметим, что Надаль отказался от участия в прошлогоднем итоговом турнире ATP из-за проблем со здоровьем. Его место тогда занял Джон Изнер.