Тренер Свитолиной: Главное - это не думать о том, что трофей может оказаться в ее руках

Эндрю Беттлс признался, что украинка пришла в форму перед началом Уимблдона.

Тренер первой ракетки Украины Элины Свитолиной Эндрю Беттлс прокомментировал предстоящий матч своей подопечной против Симоны Халеп в рамках полуфинала Уимблдона.

“На этом турнире было так же, как и должно быть на каждом турнире: играем матч за матчем и посмотрим, что будет.

Свитолина нашла свою форму на тренировке за несколько дней до старта, так что мы были довольно уверены в наших силах. Элина отлично со всем справилась. Думаю, все ожидали того, что Элина рано или поздно дойдет до полуфинала на Больших Шлемах. Я не думаю, что это прибавит ей больше давления.

Матч с Симоной Халеп в полуфинале предполагает длинные обмены ударами, они обе хорошо играют с задней линии. Думаю, кто из них сможет повысить свой уровень, играть активнее и встречать мяч как можно раньше, особенно на траве.

Самое сложное сейчас - это не думать о том, что через два матча трофей может оказаться в ее руках. Нужно просто сфокусироваться на той работе, которую она должна делать. Важно понимать, что работа еще не закончена.

Мы выполняем всю рутину, как и перед любым матчем. Между играми все сводится к тому, чтобы определить время для тренировок, когда она будет разминаться, когда пойдет к физиотерапевту. В остальное время мы просто общаемся, играем в карты. Кто выигрывает? Элина, она должна выигрывать (смеется)“, - рассказал Беттлс.

Напомним, Элина Свитолина впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема.

На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция поединка Свитолина - Халеп, который состоится в четверг 11-го июля, в 15:00 по киевскому времени. Букмекеры уже определили фаворита этого матча.