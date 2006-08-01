Федерер встретится с Надалем на Уимблдоне впервые за 11 лет

Теннисисты пробились в полуфинал турнира Большого Шлема.

Третья ракетка мира Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 финала швейцарец оказался сильнее представителя Японии Кеи Нисикори.

В первом сете Федерер уступил японцу, но в следующих партиях исправил ситуацию и праздновал победу со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.

Рафаэль Надаль, в свою очередь, стал последним полуфиналистом Уимблдона, обыграв американца Сэма Куэрри.

Испанец не оставил никаких шансов сопернику и одержал победу в трех сетах - 7:5, 6:2, 6:2.

Таким образом, Федерер и Надаль встретятся между собой в полуфинале турнира.

Отметим, что для Федерера и Надаля это будет первая встреча на Уимблдоне с 2008 года. В 2006-08 годах они трижды встречались в финале турнира. Швейцарец выиграл противостояние в 2006 и 2007, а в 2008 сильнее был Надаль.

Напомним, что в другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Роберто Баутиста Агут.