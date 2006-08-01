Федерер встретится с Надалем на Уимблдоне впервые за 11 лет
Третья ракетка мира Роджер Федерер вышел в полуфинал Уимблдона. В матче 1/4 финала швейцарец оказался сильнее представителя Японии Кеи Нисикори.
В первом сете Федерер уступил японцу, но в следующих партиях исправил ситуацию и праздновал победу со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:4.
Рафаэль Надаль, в свою очередь, стал последним полуфиналистом Уимблдона, обыграв американца Сэма Куэрри.
Испанец не оставил никаких шансов сопернику и одержал победу в трех сетах - 7:5, 6:2, 6:2.
Таким образом, Федерер и Надаль встретятся между собой в полуфинале турнира.
11 years on, they meet again...#Wimbledon pic.twitter.com/da2oUFRZTZ— Wimbledon (@Wimbledon) 10 июля 2019 г.
Отметим, что для Федерера и Надаля это будет первая встреча на Уимблдоне с 2008 года. В 2006-08 годах они трижды встречались в финале турнира. Швейцарец выиграл противостояние в 2006 и 2007, а в 2008 сильнее был Надаль.
Напомним, что в другом полуфинале сыграют Новак Джокович и Роберто Баутиста Агут.
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