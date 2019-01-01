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Украинские теннисисты Белобородько и Снигур пробились в 1/8 юношеского Уимблдона

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Илья Белобородько побил рекорд Андрея Медведева.
Илья Белобородько
Илья Белобородько
btu.org.ua

Теннисист Илья Белобородько стал первым украинским игроком, который вышел в четвертьфинал юниорского Уимблдона.

18-летний спортсмен в третьем раунде турнира обыграл испанца Николаса Альвареса-Варона со счетом 7:6, 6:3. В четвертьфинале он сыграет с представителем Франции Арольдом Майо.

Отметим, что ранее лучшим результатом украинских юношей на Уимблдоне был третий круг Андрея Медведева в 1990 и 1991 годах.

В четвертьфинал травяного Шлема также вышла украинская юниорка Дарья Снигур. Она оказалась сильнее американки Робин Монтгомери - 6:7 (4), 6:1, 6:2. В следующем круге Снигур встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой.

Для Дарьи это уже третий четвертьфинал на турнирах Большого шлема. В январе она дошла до полуфинала Australian Open, а на Ролан Гаррос остановилась на стадии четвертьфинала.

Напомним, что на взрослых соревнованиях борьбу продолжает Элина Свитолина. Она впервые в карьере вышла в полуфинал турнира, где сыграет с румынкой Симоной Халеп. 

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Теги: теннис, юниорский Уимблдон, Дарья Снигур, Илья Белобородько
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Источник: btu.org.ua

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