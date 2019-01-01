Украинские теннисисты Белобородько и Снигур пробились в 1/8 юношеского Уимблдона
Теннисист Илья Белобородько стал первым украинским игроком, который вышел в четвертьфинал юниорского Уимблдона.
18-летний спортсмен в третьем раунде турнира обыграл испанца Николаса Альвареса-Варона со счетом 7:6, 6:3. В четвертьфинале он сыграет с представителем Франции Арольдом Майо.
Отметим, что ранее лучшим результатом украинских юношей на Уимблдоне был третий круг Андрея Медведева в 1990 и 1991 годах.
В четвертьфинал травяного Шлема также вышла украинская юниорка Дарья Снигур. Она оказалась сильнее американки Робин Монтгомери - 6:7 (4), 6:1, 6:2. В следующем круге Снигур встретится с россиянкой Полиной Кудерметовой.
Для Дарьи это уже третий четвертьфинал на турнирах Большого шлема. В январе она дошла до полуфинала Australian Open, а на Ролан Гаррос остановилась на стадии четвертьфинала.
Напомним, что на взрослых соревнованиях борьбу продолжает Элина Свитолина. Она впервые в карьере вышла в полуфинал турнира, где сыграет с румынкой Симоной Халеп.
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