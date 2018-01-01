Джокович без проблем вышел в полуфинал Уимблдона

Сербский теннисист не заметил Давида Гоффена.

Первая ракетка мира Новак Джокович легко пробился в полуфинал Уимблдона.

В 1/4 турнира серб в трех сетах обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

Четвертьфинал. Уимблдон (ATP)

Новак Джокович (Сербия, 1) - Давид Гоффен (Бельгия, 21) 6:4, 6:0, 6:2

Матч продолжался почти два часа.

Если в первом сете бельгиец старался навязать борьбу Джоковичу, то в следующих двух партиях ему удалось выиграть всего два гейма.

В полуфинале Джокович сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом. На пути в 1/2 он в четырех сетах победил аргентинца Гвидо Пелью (7:5, 6:4, 3:6, 6:3).