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Джокович без проблем вышел в полуфинал Уимблдона

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Сербский теннисист не заметил Давида Гоффена.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович легко пробился в полуфинал Уимблдона.

В 1/4 турнира серб в трех сетах обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

Четвертьфинал. Уимблдон (ATP)

Новак Джокович (Сербия, 1) - Давид Гоффен (Бельгия, 21) 6:4, 6:0, 6:2

Матч продолжался почти два часа. 

Если в первом сете бельгиец старался навязать борьбу Джоковичу, то в следующих двух партиях ему удалось выиграть всего два гейма.

В полуфинале Джокович сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом. На пути в 1/2 он в четырех сетах победил аргентинца Гвидо Пелью (7:5, 6:4, 3:6, 6:3).

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Теги: теннис, Новак Джокович, Уимблдон
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