Джокович без проблем вышел в полуфинал Уимблдона
Сербский теннисист не заметил Давида Гоффена.
Первая ракетка мира Новак Джокович легко пробился в полуфинал Уимблдона.
В 1/4 турнира серб в трех сетах обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.
Четвертьфинал. Уимблдон (ATP)
Новак Джокович (Сербия, 1) - Давид Гоффен (Бельгия, 21) 6:4, 6:0, 6:2
Матч продолжался почти два часа.
Если в первом сете бельгиец старался навязать борьбу Джоковичу, то в следующих двух партиях ему удалось выиграть всего два гейма.
В полуфинале Джокович сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом. На пути в 1/2 он в четырех сетах победил аргентинца Гвидо Пелью (7:5, 6:4, 3:6, 6:3).
Полная версия правил