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Надежда Киченок покинула Уимблдон

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Украинка в паре с пакистанским теннисистом завершила выступления на турнире.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Айсам-уль-Хак Куреши из Пакистана проиграла матч третьего круга на Уимблдоне.

Украино-пакистанский дуэт уступил Квете Пешке (Чехия) и Уэсли Коольхофу (Нидерланды).

Третий круг. Уимблдон, микст

Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) - Квета Пешке/Уэсли Коольхоф (Чехия/Нидерланды) - 6-7 (5), 4-6.

Матч продолжался полтора часа.

За это время украинка и ее напарник смогли взять один гейм на подаче соперников, но на своей дважды уступили.

Напомним, что в одиночном разряде выступления продолжает Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Надежда Киченок, Уимблдон
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