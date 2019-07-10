Переключиться на мобильную версию

Свитолина: Решения принимаю я, но здорово, что Монфис мне помогает

Комментариев: 0
Украинская теннисистка отметила роль француза в своем восстановлении после травмы.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
instagram.com/g.e.m.s.life/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о поддержке своего парня, французского теннисиста Гаэля Монфиса.

“Он тот, кто понимает, через что я прохожу. Он очень понимающий. В последние несколько месяцев мне пришлось нелегко, потому что я была вынуждена выступать с травмой.

Впервые в карьере мне пришлось остановиться, я не могла правильно тренироваться. Обычно я тренируюсь по пять часов в день, всегда что-то делаю. Но мне пришлось остановиться и сделать паузу в тренировках.

Гаэль очень мне помог. Мы много разговаривали. Я очень закрытый человек, но я открылась, когда поняла, что для меня важно. В конце концов, именно я принимаю решения, но здорово, что он мне помогает“, - призналась украинка.

Ранее сообщалось, что Монфис ярким танцем в ванной отметил выход Свитолиной в полуфинал Уимблдона.

Напомним, Элина Свитолина впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Элина вышла в 1/2 финала Уимблдона, где сразится с румынкой Симоной Халеп. 

На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция этого поединка, который состоится в четверг 11-го июля, в 15:00 по киевскому времени. Букмекеры уже определили фаворита матча Свитолина - Халеп.

Поделись:
Теги: теннис, Гаэль Монфис, Элина Свитолина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.championat.com

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.07.2019, 16:58
Оценка:  0
гость
Пусть он себе поможет хорошо выступать, клоун...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь