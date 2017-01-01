Свитолина - о полуфинале Уимблдона: Матч с Халеп будет интересным

Первая ракетка Украины отметила, что не собирается вспоминать свое поражение в четвертьфинале Ролан Гаррос-2017.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые сыграет в полуфинале турнира Большого шлема. Свитолина вышла в 1/2 финала Уимблдона, где сразится с румынкой Симоной Халеп.

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Теннисистки ранее встречались 7 раз, и в четырех матчах победительницей была украинка. На турнирах Большого Шлема Элина и Симона играли в 2017-м году - в четвертьфинале Ролан Гаррос победу одержала румынка.

“Мы часто встречались с Симоной и я не собираюсь вспоминать тот матч на Ролан Гаррос, он был давно, да и после него у нас уже были встречи. Думаю, что сейчас я уже немного другая теннисистка, чем была ранее.

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Матч будет интересным, ведь мы впервые встретимся в полуфинале. Для нас обеих это будет интересно и это будет новым опытом. Надеюсь, что покажу свой лучший теннис“, - приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.

Отметим, что букмекеры уже определили фаворита в поединке Свитолина - Халеп.

Напомним, на нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция этого поединка, который состоится в четверг 11-го июля, ориентировочно в 15:30 по киевскому времени.