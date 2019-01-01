Серена Уильямс прокомментировала штраф за повреждение корта

Американка четыре раза ударила ракеткой по корту, оставив на покрытии вмятины.

Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс прокомментировала штраф в размере 10 тысяч долларов за повреждение одного из кортов во время тренировки.

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"Насколько сильно я повредила корт? Буду рада, если вы ответите мне на этот вопрос. В душе я всегда была Мстителем. Возможно, я действительно суперсильная. Не знаю", - приводит слова Уильямс Daily Mail.

Отметим, что Серена четыре раза ударила ракеткой по корту и оставила на покрытии вмятины. Кроме того, персоналу турнира пришлось извлекать из корта осколки ее ракетки. Решение о наказании было принято после просмотра видео инцидента.

Напомним, Серена Уильямс пробилась в полуфинал Уимблдона, где сразится с чешкой Барборой Стрыцовой.