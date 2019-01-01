Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция полуфинального матча Уимблдона
Элина Свитолина сразится с Симоной Халеп за место в финале турнира Большого Шлема.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Уимблдона.
Соперницей восьмой ракетки мира стала румынская теннисистка Симона Халеп, которая занимает седьмую строчку в мировом рейтинге.
Матч 1/2 финала Уимблдона Свитолина - Халеп состоится в четверг, 11-го июля. Ориентировочное время начала встречи - 15:30 по киевскому времени.
[Плеер с видео трансляцией появится ближе к началу матча]
Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Свитолина - Халеп.
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