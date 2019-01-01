Свитолина - Халеп: видео онлайн трансляция полуфинального матча Уимблдона

Элина Свитолина сразится с Симоной Халеп за место в финале турнира Большого Шлема.

Элина Свитолина Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере сыграет в полуфинале Уимблдона.

Соперницей восьмой ракетки мира стала румынская теннисистка Симона Халеп, которая занимает седьмую строчку в мировом рейтинге.

Матч 1/2 финала Уимблдона Свитолина - Халеп состоится в четверг, 11-го июля. Ориентировочное время начала встречи - 15:30 по киевскому времени.

[Плеер с видео трансляцией появится ближе к началу матча]

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