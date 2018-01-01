Халеп - о матче против Свитолиной: Я ожидаю сложный поединок

Теннисистки поборются за место в финале Уимблдона.

Известная румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала предстоящий полуфинальный матч Уимблдона, в котором ей предстоит сразиться с украинкой Элиной Свитолиной.

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“Каждый раз со Свитолиной мне приходилось непросто. Я ожидаю еще один сложный поединок. Это полуфинал, и не так важно, как много раз мы встречались раньше или какой был счет. Ты должна выложиться по полной и постараться победить.

На Уимблдон я прибыла в расслабленном состоянии. Я хотела посмотреть, как хорошо могу сыграть на траве. Я счастлива на корте. Это мне помогает“, - приводит слова Свитолиной championat.com.

Отметим, что Элина ведет в личных встречах с Симоной со счетом 4:3. На турнирах Большого шлема теннисистки встречались один раз - в четвертьфинале Ролан Гаррос-2017, где румынка отыграла матчбол и победила.

Матч 1/2 финала Уимблдона Свитолина - Халеп состоится 11 июля. Ориентировочное время начала встречи - 15:30 по киевскому времени. Вашему вниманию прогноз и ставки букмекеров на матч Свитолина - Халеп.

Ранее Элина Свитолина прокомментировала выход в полуфинал Уимблдона.