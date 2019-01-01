Свитолина - Халеп: прогноз и ставки букмекеров на полуфинальный матч Уимблдона

Элина Свитолина поборется за выход в финал турнира Большого Шлема.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона, где сразится с представительницей Румынии Симоной Халеп.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является румынская теннисистка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Халеп принимаются с коэффициентом 1.44, в то время как успех Свитолиной оценили в 2.80.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Элины оценили в 2.75, а вот в победу румынки эксперты верят больше, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 1.44.

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Свитолиной - 2.75, победа Халеп - 1.44.

Напомним, Элина Свитолина пробилась в 1/2 финала турнира, обыграв в четвертьфинале чешку Каролину Мухову.