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Монфис ярким танцем в ванной отметил выход Свитолиной в полуфинал Уимблдона

Комментариев: 1
Француз невероятно счастлив успеху своей возлюбленной.
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
instagram.com/g.e.m.s.life/

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема.

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Украинка вышла в 1/2 финала Уимблдона, обыграв в четвертьфинале чешскую теннисистку Каролину Мухову. Успех Элины отпраздновал ее парень Гаэль Монфис, который спел и станцевал в ванной комнате.

На общем аккаунте пары в Instagram было опубликовано видео, на котором Свитолина вначале не поняла, почему играет громкая музыка, а потом обнаружила своего бойфренда в ванной комнате.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semifinal mood😅🧩🧩 @wimbledon

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Напомним, в 1/2 финала Уимблдона Элине Свитолиной предстоит сыграть с румынкой Симоной Халеп, которая в четвертьфинале обыграла Шуай Чжан.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Уимблдон, видео, Гаэль Монфис, WTA
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  10.07.2019, 09:06
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гость
А сам-то, что можешь показать, кроме танцев бабуина? На каком нормальном турнире последний раз играл?
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