Монфис ярким танцем в ванной отметил выход Свитолиной в полуфинал Уимблдона

Француз невероятно счастлив успеху своей возлюбленной.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал турнира Большого шлема.

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Украинка вышла в 1/2 финала Уимблдона, обыграв в четвертьфинале чешскую теннисистку Каролину Мухову. Успех Элины отпраздновал ее парень Гаэль Монфис, который спел и станцевал в ванной комнате.

На общем аккаунте пары в Instagram было опубликовано видео, на котором Свитолина вначале не поняла, почему играет громкая музыка, а потом обнаружила своего бойфренда в ванной комнате.

Напомним, в 1/2 финала Уимблдона Элине Свитолиной предстоит сыграть с румынкой Симоной Халеп, которая в четвертьфинале обыграла Шуай Чжан.