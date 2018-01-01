Свитолина: Надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис в полуфинале Уимблдона

Первая ракетка Украины впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема.

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина высказалась по поводу победы над Каролиной Муховой в четвертьфинальном матче Уимблдона.

"Это потрясающие эмоции, я впервые буду играть в полуфинале на турнирах Большого Шлема. Не думала, что это случится именно здесь, на Уимблдоне. Я уже в ожидании этого поединка. Надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис.

Мухова - очень хитрая соперница, которой подходит травяное покрытие. Мне приходилось бороться за каждое очко, использовать свои шансы и просто пытаться перебивать мячи через сетку. Я старалась быть сильнее в каждом розыгрыше", - цитирует Свитолину BBC.

Отметим, что Элина установила свой личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде - до этого ни одной из украинских теннисисток не удавалось преодолеть стадию 1/4 финала турниров Большого Шлема.

Напомним, в полуфинале Уимблдона Элина Свитолина сразится с румынкой Симоной Халеп, уверенно обыгравшей Шуай Чжан в 1/4 финала.