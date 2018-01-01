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Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона

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Первая ракетка Украины сумела обыграть чешскую теннисистку в четвертьфинальном матче турнира Большого шлема.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина вырвала путевку в полуфинал травяного турнира Большого шлема - Уимблдона.

Первая ракетка Украины в 1/4 финала обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, справившись с ней за два сета. Поединок продолжался 1 час и 34 минуты, за которые Свитолина 2 раза подала навылет, 1 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 из 11-ти брейк-пойнтов.

В свою очередь, Каролина ни разу не сделала эйс, также совершила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 6-ти брейк-пойнтов.

Уимблдон,
1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) - 7:5, 6:4

Стоит сказать, что Свитолина установила свой личный и национальный рекорд в женском одиночном разряде - до этого украинке ни разу не удавалось преодолеть стадию 1/4 финала турниров Большого Шлема.

Отметим, что в 1/2 финала Уимблдона Свитолиной предстоит сыграть с румынкой Симоной Халеп, которая в четвертьфинале обыграла Шуай Чжан.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Уимблдон, турнир Большого шлема, турнир, Большой шлем, WTA
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