Серена Уильямс стала второй полуфиналисткой Уимблдона

Легендарная американка не без сложностей сумела обыграть свою соотечественницу.

Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс в четвертьфинале нынешнего розыгрыша турнира обыграла свою соотечественницу Элисон Риске.

Американки провели на корте 2 часа и 3 минуты, отыграв три сета, по итогам которых Уильямс вышла в полуфинал соревнований. По ходу встречи Серена 19 раз подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-пойнтов.

Ее соперница сделала лишь 1 эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Уимблдон

​1/4 финала.

Серена Уильямс (США) - Элисон Риске (США) - 6:4, 4:6, 6:3.

В полуфинале Уимблдона Серена Уильямс сразится с победительницей пары Йоханна Конта - Барбора Стрыцова.

Ранее сообщалось, что румынка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с победительницей пары Свитолина - Мухова, за игрой которых можно следить здесь.