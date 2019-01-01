Переключиться на мобильную версию

Серена Уильямс стала второй полуфиналисткой Уимблдона

Комментариев: 0
Легендарная американка не без сложностей сумела обыграть свою соотечественницу.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс в четвертьфинале нынешнего розыгрыша турнира обыграла свою соотечественницу Элисон Риске.

Американки провели на корте 2 часа и 3 минуты, отыграв три сета, по итогам которых Уильямс вышла в полуфинал соревнований. По ходу встречи Серена 19 раз подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-пойнтов.

Ее соперница сделала лишь 1 эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

Уимблдон
​1/4 финала.

Серена Уильямс (США) - Элисон Риске (США) - 6:4, 4:6, 6:3.

В полуфинале Уимблдона Серена Уильямс сразится с победительницей пары Йоханна Конта - Барбора Стрыцова.

Ранее сообщалось, что румынка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с победительницей пары Свитолина - Мухова, за игрой которых можно следить здесь.

Поделись:
Теги: теннис, Серена Уильямс, Элисон Риске, Уимблдон, Большой шлем, турнир Большого шлема, турнир, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь