Серена Уильямс стала второй полуфиналисткой Уимблдона
Семикратная победительница Уимблдона Серена Уильямс в четвертьфинале нынешнего розыгрыша турнира обыграла свою соотечественницу Элисон Риске.
Американки провели на корте 2 часа и 3 минуты, отыграв три сета, по итогам которых Уильямс вышла в полуфинал соревнований. По ходу встречи Серена 19 раз подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-пойнтов.
Ее соперница сделала лишь 1 эйс, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.
Уимблдон
1/4 финала.
Серена Уильямс (США) - Элисон Риске (США) - 6:4, 4:6, 6:3.
В полуфинале Уимблдона Серена Уильямс сразится с победительницей пары Йоханна Конта - Барбора Стрыцова.
Ранее сообщалось, что румынка Симона Халеп вышла в полуфинал Уимблдона, где сыграет с победительницей пары Свитолина - Мухова, за игрой которых можно следить здесь.
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