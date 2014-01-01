Халеп без проблем пробилась в полуфинал Уимблдона

Румынка впервые с 2014-го года дошла до этой стадии турнира в Великобритании.

Седьмая ракетка мира Симона Халеп в матче 1/4 финала Уимблдона обыграла представительницу Китая Шуай Чжан.

Румынка за 1 час и 29 минут уверенно завершила матч в свою пользу - 7:6 (4), 6:1. По ходу поединка Халеп совершила 1 эйс и 1 двойную ошибку, а также реализовала 3 брейк-пойнта. Ее соперница один раз подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 1 брейк-пойнт.

Стоит отметить, что румынская теннисистка впервые с 2014 года вышла в полуфинал данного турнира. В полуфинале она сыграет с победительницей пары Элина Свитолина - Каролина Мухова, за поединком которых можно следить в онлайн трансляции на нашем сайте.