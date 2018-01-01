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Цуренко снялась снялась с турнира в Лозанне

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Украинка получила повреждение во время Уимблдона.
Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

Украинская теннисистка Леся Цуренко пропустит грунтовой турнир серии WTA International в швейцарской Лозанне, который состоится 15 июля.

Причиной такого решения является повреждение, из-за которого теннисистка не смогла доиграть поединок второго круга в парном разряде Уимблдона. 

Отметим, что одиночный разряд украинка покинула сразу же после стартового поединка.

В следующий раз Цуренко выйдет на корт не ранее 29 июля, когда начнется хардовый турнир в Вашингтоне.

Напомним, что после завершения Уимблдона Леся Цуренко станет третьей ракеткой Украины. В мировом рейтинге ее обойдет Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Леся Цуренко
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Источник: btu.org.ua

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