Серену Уильямс оштрафовали на десять тысяч долларов за поведение на тренировке

Экс-первую ракетку мира Серену Уильямс оштрафовали на десять тысяч долларов за повреждение тренировочного корта, сообщает журналист издания Daily Mail Майк Диксон.

Отмечается, что в выходные перед стартом Уимблдона американка так разозлилась в одном из эпизодов, что сломала ракетку об покрытие корта.

Serena Williams hit with $10K fine for damaging a practice court on the weekend before Wimbledon after throwing her racket.