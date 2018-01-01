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Свитолина - Мухова: видео онлайн трансляция матча 1/4 финала Уимблдона

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Смотрите видео трансляцию четвертьфинального матча на Уимблдоне.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Сегодня, 8-го июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч против представительницы Чехии Каролины Муховой в рамках четвертьфинала Уимблдона.

Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени и пройдет вторым запуском на корте №1.

[Плеер с видео трансляцией появится ближе к началу матча].

Ранее теннисистки встречались между собой один раз - в нынешнем сезоне в Дохе на хардовом покрытии. Свитолина тогда обыграла соперницу в двух сетах. 

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Уимблдон
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