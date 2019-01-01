Свитолина: С Муховой тяжело играть на траве

Первая ракетка Украины поделилась своим планом на игру.

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина прокомментировала предстоящий четвертьфинал Уимблдона, где она встретится с представительницей Чехии Каролиной Муховой.

“На самом деле Мухова - очень талантливая теннисистка. Думаю, что на траве с ней тяжело играть, потому что у нее вариативная игра. Ее игра похожа на игру Петру Мартич, с которой я встречалась в четвертом круге.

Мой тактический план на этот матч будет довольно похож на план на игру с Мартич“, - отметила Свитолина.

Напомним, что в этом году теннисистки уже встречались между собой в Дохе. Тогда Свитолина обыграла Мухову в четвертьфинале со счетом 6:4, 6:2.

Смотрите также прогноз и ставки букмекеров на матч Свитолина - Мухова.