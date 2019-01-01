Переключиться на мобильную версию

Свитолина - Мухова: прогноз и ставки букмекеров на матч Уимблдона

Комментариев: 0
Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является 8-й ракеткой мира, в четвертьфинале Уимблдона сразится с представительницей Чехии Каролиной Муховой, занимающей 68-ю строчку мирового рейтинга.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.44, в то время как успех чешки оценили в 2.90.

Букмекерская контора William Hill также отдает предпочтение Cвитолиной, установив коэффициент на ее победу 1.44. На победу Муховой можно поставить с коэффициентом 2.75.

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Свитолиной - 1.40, победа Муховой - 3.00

Напомним, Свитолина пробилась в четвертый круг после победы над хорваткой Петрой Мартич.

Поделись:
Теги: теннис, Уимблдон, Элина Свитолина
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь