Свитолина - Мухова: прогноз и ставки букмекеров на матч Уимблдона

Элина Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является 8-й ракеткой мира, в четвертьфинале Уимблдона сразится с представительницей Чехии Каролиной Муховой, занимающей 68-ю строчку мирового рейтинга.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.44, в то время как успех чешки оценили в 2.90.

Букмекерская контора William Hill также отдает предпочтение Cвитолиной, установив коэффициент на ее победу 1.44. На победу Муховой можно поставить с коэффициентом 2.75.

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Свитолиной - 1.40, победа Муховой - 3.00

Напомним, Свитолина пробилась в четвертый круг после победы над хорваткой Петрой Мартич.