Свитолина - Мухова: прогноз и ставки букмекеров на матч Уимблдона
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является 8-й ракеткой мира, в четвертьфинале Уимблдона сразится с представительницей Чехии Каролиной Муховой, занимающей 68-ю строчку мирового рейтинга.
По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.44, в то время как успех чешки оценили в 2.90.
Букмекерская контора William Hill также отдает предпочтение Cвитолиной, установив коэффициент на ее победу 1.44. На победу Муховой можно поставить с коэффициентом 2.75.
Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Свитолиной - 1.40, победа Муховой - 3.00
Напомним, Свитолина пробилась в четвертый круг после победы над хорваткой Петрой Мартич.
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