Надежда Киченок вышла в третий круг Уимблдона в миксте

Украинка выступает в паре с представителем Пакистана.

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши пробилась в третий круг Уимблдона в миксте.

Второй круг. Уимблдон (микст)

Надежда Киченок/Айсам-уль-Хак Куреши (Украина/Пакистан) - Катарина Среботник/Майкл Винус (Словения/Новая Зеландия, 10) 6-4, 7-6 (9)

Матч продолжался 1 час и 22 минуты.



Судьбу матча решил брейк в первой партии. Во втором сете украинско-пакистанский тандем отыграл три сетбола на тай-брейке и со второго матчбола гарантировал себе выход в четвертый круг.



За место в четвертьфинале Киченок и Куреши поспорят с дуэтом Кветы Пешке (Чехия) и Уэсли Коольхофа (Нидерланды).

Ранее сообщалось, что борьбу в одиночном разряде продолжает украинка Элина Свитолина.