Федерер: Я хочу сделать паузу и восстановиться после Уимблдона

Третья ракетка мира рад, что ему удалось выступить на Ролан Гаррос.

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал о своих планах после Уимблдона.

“Я рад, что мне удалось выступить во Франции. Я не знал, как буду чувствовать себя на грунте, но в итоге все прошло прекрасно. Я много работал с врачами и физиотерапевтами, они хорошо подготовили меня.

У меня все получилось, но скоро нужно будет сделать паузу. Я хочу восстановиться после Уимблдона. Это нормально, ведь я отыграл очень много матчей“, - цитирует швейцарца пресс-служба турнира.

Напомним, швейцарец пробился в 1/8 финала Уимблдона, где сыграет с Маттео Берреттини из Италии.

Ранее сообщалось, что Федерер стал первым в истории, кто победил в 350 матчах на Больших шлемах.