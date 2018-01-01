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Федерер: Я хочу сделать паузу и восстановиться после Уимблдона

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Третья ракетка мира рад, что ему удалось выступить на Ролан Гаррос.
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Getty Images

Третья ракетка мира Роджер Федерер рассказал о своих планах после Уимблдона.

“Я рад, что мне удалось выступить во Франции. Я не знал, как буду чувствовать себя на грунте, но в итоге все прошло прекрасно. Я много работал с врачами и физиотерапевтами, они хорошо подготовили меня. 

У меня все получилось, но скоро нужно будет сделать паузу. Я хочу восстановиться после Уимблдона. Это нормально, ведь я отыграл очень много матчей“, - цитирует швейцарца пресс-служба турнира.

Напомним, швейцарец пробился в 1/8 финала Уимблдона, где сыграет с Маттео Берреттини из Италии.

Ранее сообщалось, что Федерер стал первым в истории, кто победил в 350 матчах на Больших шлемах.

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Теги: теннис, Роджер Федерер, Уимблдон, Ролан Гаррос
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