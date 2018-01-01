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Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Уимблдона

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Украинка сыграет против представительницы Чехии.
Каролина Мухова
Каролина Мухова
Getty Images

Третья ракетка мира Каролина Плишкова сенсационно покинула Уимблдон, в четвертом раунде проиграв соотечественнице Каролине Муховой.

Четвертый круг. Уимблдон (WTA)

Каролина Мухова (Чехия) - Каролина Плишкова (Чехия, 3) 4:6, 7:5, 13:11

Матч продолжался 3 часа и 19 минут.

В первом сете победила Плишкова. Во второй партии третья ракетка мира дважды отдала свою подачу и позволила Муховой сравнять счет.

В напряженном третьем сете Мухова благодаря двум брейкам смогла обыграть свою соотечествинницу.

Таким образом, в четвертьфинале чешка встретится с Элиной Свитолиной, которая ранее одержала победу над Петрой Мартич из Хорватии.

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Теги: теннис, Каролина Плишкова, Уимблдон
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