Свитолина: Я счастлива, что травма наконец-то меня не беспокоит

Украинка впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над Петрой Мартич в 1/8 Уимблдона.

“Думаю, что в первую очередь я сыграла очень хорошо и показала надежный теннис сегодня.

У Петры были трудности в начале второго сета, а матч требовал больших физических сил. Поединок был трудным. Поэтому мне нужно было показать психологическое спокойствие и бороться. Сегодня был качественный матч, я неплохо двигалась, смогла хорошо показать себя в контратаке. Я хорошо себя чувствовала.

То, что я вышла в четвертьфинал - это потрясающе. Мне всегда хотелось выступить хорошо на Уимблдоне, но раньше никак не удавалось это сделать.

В этом году я чувствую себя на траве гораздо увереннее, я счастлива, что травма наконец-то меня не беспокоит. Надеюсь, что буду свежей и подготовлюсь к своему следующему матчу“, - сказала украинка после матча.

В четвертьфинале Свитолина встретится с победительницей матча Каролина Мухова - Каролина Плишкова.

Напомним, что Элина установила рекорд Украины: ранее никому из украинских теннисистов не удавалось дойти до этой стадии Уимблдона.