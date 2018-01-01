Первая ракетка мира сенсационно покинула Уимблдон
Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно покинула Уимблдон, уступив американке Элисон Риск в 1/8 финала.
Четвертый круг. Уимблдон (WTA)
Эшли Барти (Австралия, 1) - Элисон Риск (США) 6:3, 2:6, 3:6
Матч продолжался 1 час и 39 минут.
В первом сете Барти сделала два брейка и выиграла сет. Во второй партии ее соперница сравняла счет в матче, а в решающем сете при счете 3:4 Эшли проиграла гейм на своей подаче и покинула турнир в Великобритании.
Таким образом, австралийка прервала свою 15-матчевую беспроигрышную серию.
Отметим, что американка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большего Шлема.
В четвертьфинале Риск сыграет против победительницы поединка Серена Уильямс - Карла Суарес Наварро.
Напомним, борьбу на турнире также продолжает украинка Элина Свитолина.
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