Первая ракетка мира сенсационно покинула Уимблдон

Эшли Барти уступила американке Элисон Риск.

Первая ракетка мира Эшли Барти неожиданно покинула Уимблдон, уступив американке Элисон Риск в 1/8 финала.

Четвертый круг. Уимблдон (WTA)

Эшли Барти (Австралия, 1) - Элисон Риск (США) 6:3, 2:6, 3:6

Матч продолжался 1 час и 39 минут.

В первом сете Барти сделала два брейка и выиграла сет. Во второй партии ее соперница сравняла счет в матче, а в решающем сете при счете 3:4 Эшли проиграла гейм на своей подаче и покинула турнир в Великобритании.

Таким образом, австралийка прервала свою 15-матчевую беспроигрышную серию.

Отметим, что американка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира Большего Шлема.

В четвертьфинале Риск сыграет против победительницы поединка Серена Уильямс - Карла Суарес Наварро.

Напомним, борьбу на турнире также продолжает украинка Элина Свитолина.