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Ястремской не удалось пробиться в следующий раунд Уимблдона

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Украинка в четвертом круге уступила представительнице Китая.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в трех сетах проиграла китаянке Чжан Шуай в рамках четвертого круга Уимблдона.

Четвертый круг. Уимблдон (WTA)

Даяна Ястремская (Украина) - Чжан Шуай (Китай) 4-6, 6-1, 2-6

Матч продолжался 1 час и 46 минут.

В первом сете украинка уступила, но сумела сравнять счет во второй партии. В решающем сете на четыре брейка соперницы Ястремская ответила только двумя.

По ходу матча Даяна обращалась за помощью к физио. 

Несмотря на поражение, Ястремская после Уимблдона станет второй ракеткой Украины.

Отметим, что попадание в 1/8 финала стало лучшим достижением Даяны на турнирах Большого шлема. Ранее в этом году она остановилась в третьем круге Australian Open, а на Уимблдоне украинка провела дебютное выступление.

В четвертьфинале китаянка встретится с победительницей поединка Симона Халеп - Кори Гауфф.

Напомним, что ранее в 1/4 финала вышла другая украинка - Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Уимблдон
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Источник: btu.org.ua

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