Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла представительницу Хорватии.

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина победила Петру Мартич из Хорватии в рамках четвертого круга на Уимблдоне и вышла в четвертьфинал турнира.

Четвертый круг. Уимблдон (WTA)

Элина Свитолина (Украина, 8) - Петра Мартич (Хорватия, 24) 6-4, 6-2

Матч продолжался 1 час 46 минут.

Первый сет прошел в напряженной борьбе, некоторые геймы продолжались более 10 минут, но Свитолиной удалось дожать соперницу.

Во второй партии Элина без проблем реализовала свое преимущество.

По ходу матча хорватка обращалась за медицинской помощью из-за проблем со здоровьем.

Отметим, что для Свитолиной это будет первый четвертьфинал на Уимблдоне. Более того, ранее никому из украинских теннисистов не удавалось дойти до этой стадии турнира в Великобритании.

В четвертьфинале Свитолина встретится с победителем матча Каролина Плишкова - Каролина Мухова.