Свитолина - Мартич: видео онлайн трансляция матча 1/8 финала Уимблдона
Смотрите видео трансляцию матча четвертого круга Уимблдона.
Сегодня, 8-го июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч против представительницы Хорватии Петры Мартич в рамках четвертого круга Уимблдона.
Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени и пройдет на третьем корте.
До этого девушки между собой встречались четыре раза, трижды победила Свитолина, однако все игры проходили на грунтовой поверхности. Победительница поединка в четвертьфинале сыграет с Каролиной Плишковой (№3 WTA) или Каролиной Муховой (№68 WTA).
Полная версия правил