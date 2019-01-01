Свитолина - Мартич: видео онлайн трансляция матча 1/8 финала Уимблдона

Смотрите видео трансляцию матча четвертого круга Уимблдона.

Элина Свитолина Getty Images

Сегодня, 8-го июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч против представительницы Хорватии Петры Мартич в рамках четвертого круга Уимблдона.

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени и пройдет на третьем корте.

До этого девушки между собой встречались четыре раза, трижды победила Свитолина, однако все игры проходили на грунтовой поверхности. Победительница поединка в четвертьфинале сыграет с Каролиной Плишковой (№3 WTA) или Каролиной Муховой (№68 WTA).