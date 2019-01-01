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Свитолина - Мартич: видео онлайн трансляция матча 1/8 финала Уимблдона

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Смотрите видео трансляцию матча четвертого круга Уимблдона.

Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Сегодня, 8-го июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч против представительницы Хорватии Петры Мартич в рамках четвертого круга Уимблдона.

Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени и пройдет на третьем корте.

До этого девушки между собой встречались четыре раза, трижды победила Свитолина, однако все игры проходили на грунтовой поверхности. Победительница поединка в четвертьфинале сыграет с Каролиной Плишковой (№3 WTA) или Каролиной Муховой (№68 WTA).

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Теги: теннис, Элина Свитолина, онлайн трансляция, Уимблдон, WTA
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