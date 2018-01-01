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Завацкая выиграла турнир ITF в Италии

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Украинка не испытала проблем в матче с представительницей Египта Майар Шериф.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла первый турнир в текущем сезоне. 

В финальном матче соревнований ITF в Биелле (Италия) девушка обыграла египтянку Майар Шериф.

Завацкая прервала 26-матчевую победную серию Шериф, победив соперницу в двух сетах - 6:1, 6:3.

Этот трофей стал пятым профессиональным в карьере 19-летней украинки. В мае Завацкая была финалисткой турнира в немецком Висбадене.

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Теги: Катарина Завацкая, ITF, теннис, Италия
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