Завацкая выиграла турнир ITF в Италии
Украинка не испытала проблем в матче с представительницей Египта Майар Шериф.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая выиграла первый турнир в текущем сезоне.
В финальном матче соревнований ITF в Биелле (Италия) девушка обыграла египтянку Майар Шериф.
Завацкая прервала 26-матчевую победную серию Шериф, победив соперницу в двух сетах - 6:1, 6:3.
Этот трофей стал пятым профессиональным в карьере 19-летней украинки. В мае Завацкая была финалисткой турнира в немецком Висбадене.
Полная версия правил