Федерер - первый в истории, кто победил в 350 матчей на Больших шлемах

На втором месте великая Серена Уильямс.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер в рамках третьего круга Уимблдона переиграл француза Люку Пуя в трех сетах - 7:5, 6:2, 7:6.

Интересно, что для 37-летней третьей ракетки мира данная победа стала 350-й на турнирах Большого шлема. Таким образом, он стал первым в истории, кому удалось достичь стольких побед.

На втором месте находится Серена Уильямс, побеждавшая 337 раз, а среди мужчин условное второе место занимает Новак Джокович (237), однако его опережают три женщины - Навратилова, Эверт и Граф.

Напомним, ранее Надаль обыграл Цонга в третьем раунде Wimbledon.