Переключиться на мобильную версию

Федерер - первый в истории, кто победил в 350 матчей на Больших шлемах

Комментариев: 0
На втором месте великая Серена Уильямс.
Роджер Федерер / Getty Images
Роджер Федерер / Getty Images

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер в рамках третьего круга Уимблдона переиграл француза Люку Пуя в трех сетах - 7:5, 6:2, 7:6.

Интересно, что для 37-летней третьей ракетки мира данная победа стала 350-й на турнирах Большого шлема. Таким образом, он стал первым в истории, кому удалось достичь стольких побед.

На втором месте находится Серена Уильямс, побеждавшая 337 раз, а среди мужчин условное второе место занимает Новак Джокович (237), однако его опережают три женщины - Навратилова, Эверт и Граф.

Напомним, ранее Надаль обыграл Цонга в третьем раунде Wimbledon.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь