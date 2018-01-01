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Серена Уильямс обыграла Гергес и вышла в 1/8 финала Уимблдона

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Американка оказалась сильнее представительницы Германии.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс в матче 1/16 финала Уимблдона в двух сетах обыграла представительницу Германии Юлию Гергес.

Поединок продолжался 1 час и 13 минут. Стоит отметить, что этот матч стал пятым противостоянием данных теннисисток. Счет в этой серии неутешителен для Гергес - 0:5.

В четвертом круге Серена сыграет против испанской теннисистки Карлы Суарес Наварро.

Уимблдон-2019. Великобритания. 3-й круг.

Серена Уильямс (США) - Юлия Гергес (Германия) - 6:3, 6:4.

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Теги: Серена Уильямc, теннис, Уимблдон
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