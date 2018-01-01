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Надежда Киченок вышла в третий раунд Уимблдона в парном разряде

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Украинская теннисистка выступает в паре с представительницей США Эбигейл Спирс.
Надежда Киченок
Надежда Киченок
Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе с американкой Эбигейл Спирс пробилась в третий раунд Уимблдона.

Украино-американская пара одолела дуэт представительницы Бельгии Кирстен Флипкенс и шведки Юханны Ларссон.

Второй раунд. Уимблдон (WTA), парный разряд

Надежда Киченок/Эбигейл Спирс (Украина/США) - Кирстен Флипкенс/Юханна Ларссон (Бельгия/Швеция) - 6:3, 6:3

Отметим, что это лучший результат Надежды на Уимблдоне.

В 1/8 финала Киченок и Спирс встретятся с Кветой Пешке (Чехия) и Николь Меликар (США).

Напомним, что борьбу в одиночном разряде продолжают Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Надежда Киченок, Уимблдон
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