Свитолина: Меня мотивировало то, что впереди два выходных дня

Украинка призналась, что потратила дополнительную энергию на третий сет.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Марией Саккари в третьем круге Уимблдона.

“Это большое облегчение, что в итоге мне удалось реализовать матчбол в третьей партии, после тех матчболов, которые у меня были во втором сете.

Мария прекрасно сыграла несколько мячей, было несколько неправильных решений с моей стороны. Потом мне пришлось вновь бороться и я потратила дополнительную энергию, чтобы вернуться в игру и одержать победу в матче.

Мне нужно было оставаться очень сильной и бороться. Саккари - большой боец, так что я и не ожидала, что она так легко сдаст мне матч. К счастью, у меня есть два выходных дня впереди, это меня очень мотивировало.



Сегодня я чувствовала себя уверенно? Я всегда стараюсь не терять уверенность в себе, даже если игрю не совсем хорошо и не выигрываю так много матчей. Наверняка, это что-то, что должно быть у тебя в крови, что ты решительно играешь и сохраняешь уверенность в своих силах“, - сказала Свитолина.

Напомним, в 1/8 финала украинка встретится с представительницей Хорватии Петрой Мартич.