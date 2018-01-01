Ястремская после завершения Уимблдона станет второй ракеткой Украины

Юная украинка успешно дебютирует на турнире Большого шлема в Великобритании.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в четвертый раунд Уимблдона, обыграв в двух сетах швейцарскую спортсменку Викторию Голубич (7:5, 6:3).

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Таким образом, в онлайн-рейтинге WTA 19-летняя украинка поднялась на 33-е место, превзойдя свою соотечественницу Лесю Цуренко. После завершения турнира, когда организация официально обновит мировой рейтинг, Даяна станет второй ракеткой Украины.

Отметим, что в матче четвертого тура Ястремская сыграет против китаянки Чжан Шуай. Если она сумеет победить, то впервые в карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый раунд Уимблдона.