Переключиться на мобильную версию

Ястремская после завершения Уимблдона станет второй ракеткой Украины

Комментариев: 0
Юная украинка успешно дебютирует на турнире Большого шлема в Великобритании.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская впервые в карьере пробилась в четвертый раунд Уимблдона, обыграв в двух сетах швейцарскую спортсменку Викторию Голубич (7:5, 6:3).

Читай также: Ястремская завершила выступления в парном разряде Уимблдона

Таким образом, в онлайн-рейтинге WTA 19-летняя украинка поднялась на 33-е место, превзойдя свою соотечественницу Лесю Цуренко. После завершения турнира, когда организация официально обновит мировой рейтинг, Даяна станет второй ракеткой Украины.

Отметим, что в матче четвертого тура Ястремская сыграет против китаянки Чжан Шуай. Если она сумеет победить, то впервые в карьере поднимется в топ-30 мирового рейтинга.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый раунд Уимблдона.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, рейтинг, Уимблдон
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь