Ястремская впервые в карьере пробилась в четвертый круг Уимблдона

Украинка в двух сетах обыграла соперницу из Швейцарии.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сумела выйти в четвертый раунд турнира Большого шлема - Уимблдона.

В матче третьего круга 19-летняя спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич - 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час и 36 минут.

В первом сете Даяна проигрывала своей сопернице со счетом 2:5, но сумела выиграть 5 следующих геймов и завершить сет в свою пользу. Во втором сете украинке хватило одного брейка, чтобы стать победительницей.

Что касается статистических показателей, то стоит сказать, что Ястремская сделала 6 эйсов и 9 двойных ошибок, а также реализовала 5 из 12-ти брейк-пойнтов. Ее соперница ни разу не подала навылет, дважды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 из 10-ти брейк-пойнтов.

Отметим, что попадание в 1/8 финала стало лучшим достижением Даяны на турнирах Большого шлема. Ранее в этом году она остановилась в третьем круге Australian Open, а на Уимблдоне украинка проводит дебютное выступление.

В четвертом круге Ястремская сыграет против Чжан Шуай, которая в третьем раунде в двух сетах обыграла Каролин Возняцки.

Ранее сообщалось, что первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертый раунд Уимблдона.