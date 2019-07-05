Переключиться на мобильную версию

Свитолина в трех сетах обыграла Саккари и вышла в следующий раунд Уимблдона

Комментариев: 1
Украинка сумела вырвать победу в матче третьего круга турнира Большого шлема.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела третий круг турнира Большого шлема - Уимблдона.

Восьмая ракетка мира в трех сетах обыграла соперницу из Греции Марию Саккари, которая занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге. Матч продолжался 2 часа 7 минут и завершился со счетом 6:3, 6:7 (1), 6:2 в пользу украинки.

По ходу встречи Свитолина совершила 1 эйс и 2 двойные ошибки, а также реализовала 7 из 12-ти брейк-пойнтов. Ее соперница дважды подала навылет, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 из 7-ми брейк-пойнтов.

В матче четвертого раунда Уимблдона Свитолина сыграет с победительницей пары Петра Мартич / Даниэль Коллинз.

Поделись:
Теги: теннис, Элина Свитолина, Уимблдон, Большой шлем, турнир, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
sOLOMON8    05.07.2019, 16:11
Оценка:  +1
sOLOMON8
БРАВО! Удачи!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь