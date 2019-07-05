Свитолина в трех сетах обыграла Саккари и вышла в следующий раунд Уимблдона

Украинка сумела вырвать победу в матче третьего круга турнира Большого шлема.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина преодолела третий круг турнира Большого шлема - Уимблдона.

Восьмая ракетка мира в трех сетах обыграла соперницу из Греции Марию Саккари, которая занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге. Матч продолжался 2 часа 7 минут и завершился со счетом 6:3, 6:7 (1), 6:2 в пользу украинки.

По ходу встречи Свитолина совершила 1 эйс и 2 двойные ошибки, а также реализовала 7 из 12-ти брейк-пойнтов. Ее соперница дважды подала навылет, 6 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 3 из 7-ми брейк-пойнтов.

В матче четвертого раунда Уимблдона Свитолина сыграет с победительницей пары Петра Мартич / Даниэль Коллинз.