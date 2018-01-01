Ястремская - Голубич: видео онлайн трансляция матча третьего круга Уимблдона

Следите за выступлением украинки на турнире Большого шлема.

Даяна Ястремская Getty Images

В пятницу, 5-го июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская проведет матч третьего круга на Уимблдоне.

Третья ракетка Украины сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич, которая занимает 81-ю строчку в мировом рейтинге.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у Ястремской.

Следите за событиями матча Ястремская - Голубич в видео трансляции, которая начнется в 15:00 по киевскому времени.

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча]