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Ястремская - Голубич: видео онлайн трансляция матча третьего круга Уимблдона

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Следите за выступлением украинки на турнире Большого шлема.

Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

В пятницу, 5-го июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская проведет матч третьего круга на Уимблдоне.

Третья ракетка Украины сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич, которая занимает 81-ю строчку в мировом рейтинге. 

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у Ястремской.

Следите за событиями матча Ястремская - Голубич в видео трансляции, которая начнется в 15:00 по киевскому времени.

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Уимблдон
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