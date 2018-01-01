Ястремская - Голубич: видео онлайн трансляция матча третьего круга Уимблдона
Следите за выступлением украинки на турнире Большого шлема.
В пятницу, 5-го июля, украинская теннисистка Даяна Ястремская проведет матч третьего круга на Уимблдоне.
Третья ракетка Украины сыграет против представительницы Швейцарии Виктории Голубич, которая занимает 81-ю строчку в мировом рейтинге.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у Ястремской.
Следите за событиями матча Ястремская - Голубич в видео трансляции, которая начнется в 15:00 по киевскому времени.
[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча]
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