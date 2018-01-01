Свитолина - Саккари: видео онлайн трансляция матча третьего круга Уимблдона

Следите за выступлением украинской теннисистки на турнире Большого шлема.

Элина Свтолина - Мария Саккари: видео онлайн трансляция Getty Images

В пятницу, 5-го июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч третьего круга на Уимблдоне.

Восьмая ракетка мира сыграет против представительницы Греции Марии Саккари, которая занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге.

По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у Саккари.

Следите за событиями матча Свитолина - Саккари в видео трансляции, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]

Напомним, во третьем туре турнира Большого шлема сыграет еще одна украинка - Даяна Ястремская.