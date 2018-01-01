Свитолина - Саккари: видео онлайн трансляция матча третьего круга Уимблдона
Следите за выступлением украинской теннисистки на турнире Большого шлема.
В пятницу, 5-го июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет матч третьего круга на Уимблдоне.
Восьмая ракетка мира сыграет против представительницы Греции Марии Саккари, которая занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге.
По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке у Саккари.
Следите за событиями матча Свитолина - Саккари в видео трансляции, которая начнется в 13:00 по киевскому времени.
[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча]
Напомним, во третьем туре турнира Большого шлема сыграет еще одна украинка - Даяна Ястремская.
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