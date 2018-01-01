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Ястремская - Голубич: прогноз и ставки букмекеров на матч Уимблдона

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Даяна Ястремская сыграет в третьем круге турнира Большого Шлема.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская, которая является 35-м номером рейтинга WTA, в третьем круге Уимблдона встретится c 81-й ракеткой мира Викторией Голубич из Швейцарии.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Ястремской принимаются с коэффициентом 1.30, в то время как успех ее соперницы оценили в 3.55. 

Букмекерская контора William Hill также отдает предпочтение украинке, установив коэффициент на ее победу 1.28. На победу представительницы Швейцарии можно поставить с коэффициентом 3.60.

Эксперты из bet365 установили следующие коэффициенты: победа Ястремской - 1.30, победа Голубич - 3.50.

Напомним, Ястремская вышла в третий круг, одержав победу над Софией Кенин из США.

Также на турнире продолжает выступления первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Уимблдон, прогноз, ставки букмекеров
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