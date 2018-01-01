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Свитолина - Саккари: прогноз и ставки букмекеров на матч Уимблдона

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Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира Большого шлема.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является 8-й ракеткой мира, в третьем круге Уимблдона сразится с представительницей Греции Марией Саккари, занимающей 32-ю строчку мирового рейтинга.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является гречанка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Саккари принимаются с коэффициентом 1.75, в то время как успех украинки оценили в 2.07.

Букмекерская контора William Hill также отдает предпочтение Cаккари, установив коэффициент на ее победу 1.80. На победу Свитолиной можно поставить с коэффициентом 2.00.

Эксперты из bet365 согласны с мнением своих коллег, установив следующие коэффициенты: победа Саккари - 1.72, победа Свитолиной - 2.10.

Напомним, Свитолина пробилась в третий круг на отказе россиянки Маргариты Гаспарян.

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Теги: теннис, Уимблдон, Элина Свитолина, прогноз, ставки букмекеров
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