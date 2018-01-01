Людмила Киченок с победы стартовала на Уимблдоне

Людмила Киченок успешно начала выступления на Уимблдоне в парном разряде.

Украинка Людмила Киченок с победы стартовала в парном разряде Уимблдоне.

Киченок выступает в паре с американкой Ракель Атаво, с которой они обыграли пару Мэнди Минелла (Люксембург) / Хизер Уотсон (Великобритания).

Уимблдон. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Ракель Атаво – Мэнди Минелла / Хизер Уотсон – 6:4, 1:6, 6:4

В следующем круге Киченок и Атаво встретятся с немецким дуэтом Анна-Лена Фридзам / Лаура Зигемунд.

Ранее сообщалось, что Даяна Ястремская покинула парный разряд Уимблдона, но продолжает бороться в одиночном разряде.